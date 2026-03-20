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El juez Lijo levantó el secreto fiscal a las empresas que habrían pagado el viaje de Adorni a Punta del Este

La empresa apuntada es IMHOUSE S.A, propiedad del periodista Marcelo Gandio. La Justicia busca descifrar si existe un vínculo entre la compañía y Adorni.

Hoy 20:56

El juez federal Ariel Lijo ordenó levantar el secreto fiscal y bancario sobre las empresas que habrían pagado el viaje del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, a Punta del Este.

La empresa apuntada es IMHOUSE S.A, propiedad de Marcelo Gandio y se busca descifrar si existe un vínculo con Adorni. El juez ahora podrá acceder a los movimientos bancarios de la empresa y podrá determinar si tenía la capacidad para pagar los costos del viaje.

Esto permitirá indagar sobre la posibilidad de que haya contratos firmados con la Televisión Pública.

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