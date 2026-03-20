Dolor en el periodismo deportivo santiagueño por el fallecimiento de “Julito” Herrera

El joven falleció este viernes generando conmoción y dolor en el ambiente del periodismo deportivo de nuestra ciudad.

Hoy 21:31

El periodismo deportivo santiagueño atraviesa horas de tristeza tras el fallecimiento de Julio “Julito” Herrera, ocurrido este viernes luego de permanecer internado por una afección pulmonar que se agravó en los últimos días.

La noticia provocó un fuerte impacto en el ambiente deportivo local y rápidamente se multiplicaron los mensajes de despedida y condolencias en redes sociales.

Distintas instituciones expresaron su pesar por la muerte del joven periodista. Desde Club Atlético Mitre manifestaron:

"La comisión directiva y socios de la institución enviamos las condolencias a sus familiares y amigos. Descansa en paz Julio".

Por su parte, desde Unión Santiago también lo despidieron con un sentido mensaje:

"La comisión directiva y socios del Club Atlético Unión Santiago participan con profundo pesar del fallecimiento del periodista deportivo Julio Herrera. Enviamos las condolencias a sus familiares y amigos. Pedimos una oración en su memoria. Descansa en paz Julio".

Su querido Güemes

En el último tiempo, "Julito" había trabajado en el departamento de prensa de Club Atlético Güemes, donde desarrolló sus funciones con compromiso, reflejando su pasión por el club y el deporte santiagueño.

Su fallecimiento deja un profundo dolor entre colegas, dirigentes y protagonistas del deporte provincial, quienes lo recordarán por su dedicación, profesionalismo y el amor que siempre demostró por su trabajo.