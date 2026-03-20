Emmanuel Casella tuvo un buen arranque en la segunda fecha del TC Junior en La Plata

El piloto santiagueño realizó un inicio competitivo en los entrenamientos y se mantiene expectante de cara a la clasificación del fin de semana.

Hoy 20:58

El piloto santiagueño Emmanuel Casella comenzó su participación en la segunda fecha del TC Junior con una destacada actuación en los entrenamientos disputados en el Autódromo Roberto Mouras de La Plata.

A bordo del Ford N°65 del equipo SDE Competición, el representante provincial dejó buenas sensaciones en la jornada inicial, mostrando ritmo competitivo especialmente en la primera tanda.

Un inicio prometedor en los entrenamientos

En el primer ensayo del día, Casella marcó un tiempo de 1:38.975, registro que lo ubicó en el tercer puesto, a apenas seis décimas del líder Damián Starosielsky, quien estableció una marca de 1:38.361 con el auto N°58.

Este rendimiento dejó en evidencia una buena base de trabajo del equipo santiagueño y un comienzo alentador para el resto del fin de semana.

Una segunda tanda más exigente

En el segundo entrenamiento, las condiciones de pista cambiaron y el equipo no logró repetir el rendimiento de la mañana. El mejor tiempo de Casella fue de 1:39.655, lo que le permitió finalizar en el cuarto lugar de la general.

En esta sesión, el más rápido fue Thiago Bettino (auto N°87), con un tiempo de 1:37.433.

Lo que viene para Casella

La actividad continuará este sábado 21 de marzo con la clasificación, que se disputará desde las 8:30, mientras que la serie única, a cinco vueltas, se correrá a partir de las 18:40.

Casella buscará mantenerse entre los protagonistas y confirmar el potencial mostrado en los entrenamientos para seguir sumando experiencia y resultados en la categoría.