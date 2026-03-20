Santiago del Estero, presente en la reunión de la Junta Federal de Cortes

Los Dres. López Alzogaray y Llugdar concurrieron al encuentro mensual de la Comisión Directiva en representación del Poder Judicial de la Provincia.

Hoy 22:36

La Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las Provincias Argentinas y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Ju.Fe.Jus.) efectuó hoy una reunión plenaria, en la que Santiago del Estero estuvo representado por los Dres. Federico López Alzogaray y Eduardo Llugdar, presidente y vicepresidente primero, respectivamente, del Superior Tribunal de Justicia.

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En el marco de la agenda del día, se trataron temas como la situación institucional de cada una de las jurisdicciones; el estado financiero de la entidad y la presentación de informes del Instituto de Capacitación Judicial (REFLEJAR); el Instituto Federal de Innovación Tecnología y Justicia (IFITEJ) y de las Comisiones de Trabajo y Foros de Ju.Fe.Jus. Además, se produjo la visita del Superintendente de Seguros de la Nación Dr. Guillermo Pedro Plate.

Asimismo, el Dr. Llugdar recibió una medalla por haber participado como jurado del Premio Reflejar 2025, que se otorga a monografías que presentan miembros de todos los Poderes Judiciales provinciales y CABA, a las que resultan elegidas.

Firma de Convenio

Por otra parte, se evaluó la firma de un convenio de plan de trabajo entre la Junta Federal de Cortes y el Instituto Interamericano del Niño, Niña y Adolescentes (INN-ONEA) de Uruguay.

El acuerdo tiene por objeto, la colaboración mutua entre las partes para la organización y la implementación de un curso semi-presencial sobre adolescentes en conflicto con la ley penal orientado a los cuadros, magistrados, funcionarios y operadores, que intervengan en los procesos especializados de las provincias de Argentina, actividad que se desarrollará como parte de la oferta especial de cursos del Programa Interamericano de Capacitación (PIC) del IIN-OEA durante este año.