Milei y su actividad en Hungría: reuniones con Viktor Orbán, discurso en la CPAC y distinción académica

El Presidente argentino llegó a Budapest para una agenda que incluye encuentros con el mandatario Tamás Sulyok y el premier Viktor Orbán, una exposición en la Conferencia de Acción Política Conservadora y la recepción de un título honoris causa.

Hoy 06:57

El presidente Javier Milei inició el jueves por la noche un nuevo viaje internacional rumbo a Budapest, Hungría, donde desarrollará una agenda concentrada en menos de 24 horas. La visita combina actividades políticas, académicas y de posicionamiento internacional, en línea con su participación en espacios afines a la derecha global.

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El mandatario argentino viene sosteniendo una agitada agenda de viajes, que incluyó su paso por los EEUU, para encabezar la Argentina Week; Chile, para asistir a la asunción de José Antonio Kast; la ciudad de Córdoba, para dar un discurso en la Bolsa de Comercio; y San Miguel de Tucumán, en donde protagonizó una charla en el Foro Económico del NOA. En la noche del viernes llegó a Budapest, en lo que representa una breve estadía: la comitiva oficial permanecerá apenas un día en la capital húngara antes de emprender el regreso.

La agenda de Javier Milei en Hungría

La actividad central tendrá lugar este sábado. Por la mañana, Milei mantendrá un encuentro bilateral con el presidente húngaro Tamás Sulyok en el Palacio Sándor. Luego, continuará con una reunión con el primer ministro Viktor Orbán en el Monasterio Carmelita de Buda, sede del gobierno.

Más tarde, el jefe de Estado participará como orador en el cierre de la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC), un foro que reúne a referentes y dirigentes de partidos de derecha a nivel internacional. La presencia de Milei se inscribe en su estrategia de fortalecer vínculos con líderes y espacios ideológicos afines.

La agenda también incluye una actividad académica: el Presidente recibirá el título “Civis Universitatis Honoris Causa” otorgado por la Universidad Ludovika, donde además brindará unas palabras en el acto de entrega.

Finalizadas las actividades internacionales, Javier Milei partirá en la noche del sábado el regreso a la Argentina, con llegada prevista a Buenos Aires el domingo por la mañana.