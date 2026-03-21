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Escándalo en Gran Hermano: una famosa reveló su intimidad con Brian Sarmiento y anticipó lo que pasaría dentro de la casa

La ex participante del reality sorprendió al confirmar que ya tuvo un vínculo con el exfutbolista, lo elogió sin filtros y aseguró que no tendría problemas en repetir la experiencia frente a las cámaras.

Hoy 08:13

Brian Sarmiento generó escándalo en Gran Hermano 2026 (Telefe) por sus declaraciones sexuales y videos fuera de lugar. Sin embargo, a muchos les parece muy seductor su perfil, y una famosa ya anticipó que quiere entrar al reality por él porque en la cama “es un 10″.

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La mujer en cuestión es Catalina Gorostidi, quien participó dos veces del reality. En DGO, confirmó que ya tuvo sexo con el exfutbolista y que su desempeño en la cama es excelente.

“Si entro a la casa voy a tener sexo con Brian Sarmiento. Y no lo dudo. Sé que va a pasar porque afuera ya pasó. Yo no tendría problema. Te voy a hacer el ‘gusanito’ y otras cosas que ya sabes”, lanzó.

La pediatra entró en calor al ver fotos del deportista transpirado y opinó que le parece un bombonazo. “Estuve con él antes de GH y cuando salí tuvimos unas cositas. Siempre me pareció muy lindo y tiene mucho sex appeal. Es muy carismático. En la cama es 10 de 10″, concluyó.

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