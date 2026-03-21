Así se puede activar el “modo otoño” en WhatsApp

El logo de la aplicación puede cambiarse por una imagen alusiva a esta estación del año. Se trata de un cambio estético que se hace a través de un programa específico.

Hoy 08:20

Con el inicio de la nueva estación es posible mantener las conversaciones cotidianas por el servicio de mensajería con un detalle alusivo que de cuenta del cambio de estación, por lo que es importante saber cómo activar el “modo otoño” en WhatsApp.

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La segunda estación del año, caracterizada por su temperatura agradable y el color cambiante en la naturaleza, invita a vivirla con imágenes relacionadas al otoño, que se puedan visualizar en el uso diario de los intercambios de mensajes.

Para ello, quienes deseen activar el “modo otoño” en WhatsApp, pueden hacerlo siguiendo una serie sencilla de pasos, hasta obtener el resultado que más se ajuste a sus preferencias.

Cabe aclarar que esta alternativa no se trata de una versión oficial del servicio de mensajería, sino de un cambio estético, que no modifica las funcionalidades internas de la plataforma.

Cómo activar el “modo otoño” en WhatsApp

Aquellos usuarios que desean activar el “modo otoño” deberán seguir los siguientes pasos:

Descargar la aplicación Nova Launcher en el celular Android.

Abrir y establecer la app como predeterminada en el celular, para que pueda modificar la capa de personalización y cambiar el diseño de la pantalla principal.

Ingresar al navegador favorito y buscar (o crear con inteligencia artificial) una imagen del ícono del logo de WhatsApp con algún símbolo alusivo a la segunda estación del año. El archivo debe estar en PNG y ser transparente.

Regresar a la pantalla principal del celular y hace click alrededor de dos segundos el ícono de WhatsApp. Figurará un menú flotante donde hay que apretar “Editar”.

Allí nuevamente hacer click sobre el logo de la app, elegir Aplicaciones y luego Fotos.

Buscar la imagen que descargaron anteriormente, definir en su tamaño y apretar en “Listo”. De esta manera, se activará el “modo otoño” en WhatsApp.

Cómo revertir la personalización del ícono

Si un usuario desea restaurar el logo original de WhatsApp, el proceso es muy simple. Solo necesita desinstalar la aplicación Nova Launcher, lo que puede hacerse desde la Play Store o la configuración del teléfono. Al eliminar el lanzador, todas las modificaciones visuales aplicadas a la interfaz desaparecen de forma automática.