Murió a los 55 años Daniel Buira, histórico baterista de Los Piojos

El músico fue asistido por personal médico luego de presentar dificultades respiratorias en el lugar, pero falleció tras perder el conocimiento, según confirmaron fuentes policiales.

Hoy 09:37

El rock nacional está de luto tras la muerte de Daniel Buira, el baterista de Los Piojos. Fuentes policiales le confirmaron a La Viola que el músico de 55 años se encontraba en una de las sedes de la Escuela de Percusión La Chilinga, desde donde solicitaron ayuda al SAME.

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De acuerdo a la información, un testigo se comunicó con el servicio de emergencias porque en el patio del lugar encontró a un hombre con dificultades respiratorias. Tras recibir asistencia, se descompensó y perdió el conocimiento.

Los médicos le realizaron las tareas de reanimación correspondientes, pero sin éxito. Luego de ser informados, sus familiares expusieron que el artista sufría de asma.

Quién era Daniel Buira

Daniel Buira nació en Villa Bosch el 26 de septiembre de 1971. Era baterista, percusionista y fundador de Los Piojos, banda que integró hasta el año 2000. En 2024 no dudó en sumarse al gran regreso del grupo, y formó parte de varios shows, como los de River.

“¡Hola a todos y todas! Cada uno es responsable de sus actos. Son muchos años de esperar este momento en mi vida personal. Los Piojos son parte de mi vida, de todos los días de mi vida, y quiero darle a todo este público piojoso que tanto esperó toda mi composición, mi ritmo y mi estilo que tanto marcó la banda. Gracias", fue el mensaje que publicó para informar su regreso a la formación liderada por Andrés Ciro Martínez.