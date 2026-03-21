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Israel advirtió que intensificará “considerablemente” los ataques contra Irán en los próximos días

El ministro de Defensa, Israel Katz, aseguró que aumentará la intensidad de los bombardeos junto a Estados Unidos, en contraste con recientes declaraciones de Donald Trump sobre una posible reducción de las operaciones.

Hoy 09:35

El gobierno de Israel anticipó una escalada en su ofensiva militar contra Irán. El ministro de Defensa, Israel Katz, afirmó que “la intensidad de los ataques aumentará considerablemente” en los próximos días, en el marco del conflicto en curso.

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Según explicó el funcionario, desde el domingo los bombardeos que llevan adelante las fuerzas israelíes junto al ejército de Estados Unidos se incrementarán de manera significativa, apuntando contra lo que definió como “el régimen del terror iraní y las infraestructuras en las que se apoya”.

Las declaraciones de Katz marcan un tono más agresivo respecto a lo expresado previamente por el presidente estadounidense, Donald Trump, quien había señalado que su administración evaluaba “reducir gradualmente” las operaciones militares contra Irán.

De este modo, las posturas dentro del frente aliado evidencian matices sobre la estrategia a seguir, mientras la tensión en la región continúa en aumento.

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