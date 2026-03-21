Quimsa sigue de racha: le ganó a Argentino en Junín y afianza su liderazgo en la Liga Nacional

En el Fortín de Las Morochas. la Fusión se impuso 95 a 75 y se mantiene en la cima del certamen.

21/03/2026

La Asociación Atlética Quimsa ratificó su gran presente al imponerse como visitante frente a Argentino de Junín por 95 a 75, en una nueva jornada de la Liga Nacional. El equipo santiagueño sumó su décimo triunfo en fila y continúa firme en la cima de la tabla.

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En el primer cuarto Quimsa mereció más al iniciar mejor con Robinson y Figueredo, pero Argentino de Junín descontó con Tate y Smith para que la Fusión se lleve el segmento solo 16 a 14.

Una racha de Shriver puso al frente al dueño de casa, la Fusión respondió con triples de Johnson y Figueredo. Volcadas de Lema y la mano efectiva de Figueredo mandaban a los dirigidos por Victoriano al entretiempo arriba por 39/36.

Lema y Robinson mantuvieron al frente a las visita, en Argentino Shriver fue lo mejor en ataque para no quedarse atrás, pero triples de Robinson y Ruesga establecieron el 66/59 para Quimsa.

En el desenlace del juego un parcial de 13 - 3 para la visita con Ruesga a la cabeza amplió la brecha en cuatro minutos. Argentino tuvo sus últimos intentos pero no estuvo fino en ataque y el santiagueño lo cerró con un doble y falta de Johnson y la aparición de Orresta. Victoria de Quimsa (décima en fila) por 95 a 75.

Brandon Robinson fue clave con 18 puntos, 4 asistencias y una tapa, además Diego Figueredo anotó 14 y Diego Collomb 12. En el perdedor 17 para Dana Tate y David Shriver.

Quimsa (20 triunfos y 10 derrotas) se mantiene en el primer lugar de la fase regular y estará visitando este lunes a Racing de Chivilcoy.