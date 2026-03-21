Dolor en el fútbol: murió una leyenda de Estudiantes de La Plata, autor de un gol histórico

El histórico delantero que marcó el gol clave ante el Manchester United falleció a los 83 años y dejó una huella imborrable en la historia pincharrata.

Hoy 10:51

El exfutbolista Marcos Conigliaro, uno de los grandes ídolos de Estudiantes de La Plata, falleció a los 83 años rodeado de sus seres queridos, según confirmó la institución platense.

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La noticia generó un profundo impacto en el mundo del fútbol y especialmente en los hinchas del Pincha, que lo recuerdan como protagonista de una de las mayores gestas de la historia del club.

El gol eterno ante Manchester United

Conigliaro quedó inmortalizado en la historia al marcar el gol del triunfo ante Manchester United en la final de la Copa Intercontinental 1968.

Aquella noche en La Bombonera, el delantero convirtió el 1-0 que encaminó al equipo argentino hacia la consagración mundial, motivo por el cual fue recordado como uno de los “Héroes de Old Trafford”.

Protagonista de la época dorada

Bajo la conducción del histórico entrenador Osvaldo Zubeldía, Conigliaro fue parte de una generación que marcó una época en el fútbol sudamericano.

Durante su etapa en Estudiantes, conquistó:

El Metropolitano 1967

Tres Copas Libertadores consecutivas

consecutivas La Copa Intercontinental 1968

La Copa Interamericana 1969

En total, disputó 196 partidos y convirtió 46 goles con la camiseta albirroja.

Su carrera y paso por la Selección

Nacido en Quilmes, inició su carrera profesional en Quilmes Atlético Club y luego pasó por Independiente y Chacarita Juniors.

Su rendimiento lo llevó a la Selección Argentina, donde disputó tres partidos y convirtió goles frente a Brasil y Uruguay.

Tras su etapa en el fútbol argentino, continuó su carrera en México y Europa, aunque siempre mantuvo un fuerte vínculo con Estudiantes, club donde se convirtió en una verdadera leyenda.