Olímpico sigue soñando con los playoffs: las claves del triunfo y las voces del vestuario tras vencer a Obras

El Negro bandeño logró una victoria clave ante el Tachero y mantiene vivas sus chances de clasificación en la Liga Nacional. Hablaron Martín Villagrán, Gonzalo Bressan y Santiago Pérez.

Hoy 12:16

Olímpico consiguió un valioso triunfo ante Obras el pasado jueves, un resultado que le permite seguir en carrera por un lugar en los playoffs de la Liga Nacional de Básquet.

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En un contexto exigente, el equipo bandeño mostró carácter, mayor solidez colectiva y respuestas individuales importantes que le permitieron sostener sus aspiraciones en la competencia.

Bressan: confianza y protagonismo

Uno de los puntos altos del encuentro fue Gonzalo Bressan, quien destacó la confianza que viene recibiendo dentro del equipo dirigido por Martín Villagrán.

"Estoy muy contento. Martín sabía lo que podía aportarle al equipo y, por distintas circunstancias, me tocó asumir muchos minutos y ser protagonista. Intento aprovechar este momento con confianza y ayudar a que el equipo gane", expresó.

Además, el interno se refirió a su evolución personal: "Este nivel lo tuve siempre, pero antes no contaba con tanta confianza. Hoy puedo mostrar más en el poste bajo y lograr que el equipo confíe en mí".

También valoró el duelo personal ante Marcos Delía: "Tiene una carrera impresionante y es un ejemplo para los internos argentinos. Haber jugado ante él y hacerlo bien es un gran aprendizaje".

Pérez destacó el trabajo colectivo

Por su parte, Santiago Pérez remarcó la importancia del rendimiento grupal y la preparación constante.

"Siempre trato de estar preparado. Me tocó entrar y responder, pero me quedo con el trabajo del equipo para cerrar el partido", señaló.

El jugador también explicó una de las claves tácticas: "Fue fundamental bajarles el promedio de triples. Ellos dependen mucho de esa vía y supimos controlarlos, sobre todo en el primer tiempo".

Villagrán valoró la respuesta del equipo

El entrenador Martín Villagrán destacó la fortaleza anímica del plantel tras el triunfo y la capacidad de reacción luego de resultados adversos.

"El equipo no deja de creer, seguimos empujando. Veníamos de dos derrotas en finales cerrados y hubo jugadores que hicieron un gran desgaste. Eso habla del esfuerzo del grupo", analizó.

Además, el DT resaltó un cambio en la dinámica interna: "Hoy se vio algo distinto. Los que no entraron acompañaron desde el banco, hubo más generosidad y eso se reflejó en el partido".

Lo que viene para el Negro

Por último, Villagrán puso el foco en los próximos compromisos, donde Olímpico buscará sostener su levantada.

"Tenemos un gran desafío por delante. Nos han pasado muchas cosas y eso fortalece la energía y el espíritu del equipo de cara a la gira por Santa Fe y CABA", concluyó.

Con este triunfo, el Negro bandeño se mantiene competitivo en la recta final de la fase regular y continúa alimentando su ilusión de meterse entre los 12 mejores de la fase regular.