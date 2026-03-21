El “Tano” Riggio palpitó el debut de Sarmiento en el Federal A: “Queremos arrancar de la mejor manera”

El entrenador de Club Atlético Sarmiento de La Banda, Víctor Riggio, habló en la previa del debut de su equipo en el Torneo Federal A y remarcó la importancia de comenzar el campeonato con un buen resultado.

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El Profe hará su estreno este domingo desde las 17 como visitante frente a Boca Unidos en Corrientes, en un partido que marcará el inicio de una nueva ilusión para el conjunto bandeño.

La expectativa por el debut

En diálogo con Noticiero 7, el “Tano” reconoció las sensaciones especiales que genera el primer partido de la temporada. "Hay ansiedad y todo lo que se junta en un debut. Más allá de lo pretencioso que pueda ser uno, sabemos que se ha generado una expectativa y hay que estar a la altura de esa exigencia y arrancar de la mejor manera posible", expresó.

Un plantel competitivo

Sobre la conformación del equipo, Riggio destacó el trabajo realizado durante el mercado de pases, pese a las dificultades. "Hemos trabajado un mercado que no ha sido fácil, pero armamos un plantel competitivo. Hay una base que quedó del año pasado y algunos nombres que continúan", explicó.

Un debut exigente como visitante

El DT también se refirió a la dificultad del estreno, tanto por el rival como por las distancias que deberá recorrer el equipo durante el torneo. "Es un rival complicado y el viaje es largo. Salvo Tucumán, todos los viajes van a ser largos", señaló.

Además, valoró el contexto institucional del rival correntino, mencionando el respaldo que tiene el club. "Boca Unidos tiene un buen contexto, con un proyecto importante. Pero en la cancha nosotros tenemos que demostrar el trabajo que hicimos y espero que podamos arrancar bien", indicó.

Por último, Riggio dejó en claro que conoce la responsabilidad que implica dirigir a Sarmiento, un club que viene de pelear cosas importantes. "Sabemos lo que significa este club, hemos disputado una final y conocemos el medio. Tenemos la exigencia de la trayectoria y sabemos de qué se trata. Lo vamos a enfrentar con esa responsabilidad", concluyó.

Sarmiento iniciará así un nuevo desafío en el Federal A, con la intención de ser protagonista y comenzar el campeonato sumando fuera de casa.