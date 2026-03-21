Sarmiento pone en marcha su ilusión en el Torneo Federal A visitando a Boca Unidos

El Profe se presenta desde las 17 en Corrientes buscando arrancar con el pie derecho.

Hoy 08:15

Sarmiento de La Banda pondrá en marcha su participación en el Torneo Federal A cuando visite este domingo desde las 17 a Boca Unidos, en Corrientes.

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El conjunto bandeño comenzará una nueva temporada con un plantel renovado y la intención de ser protagonista en una de las divisionales más competitivas del fútbol argentino.

En la previa del encuentro, el entrenador Víctor Riggio se refirió a las sensaciones que genera el debut y la expectativa que existe alrededor del equipo. "Hay ansiedad y todo lo que se junta en un debut. Más allá de lo pretencioso que pueda ser uno, sabemos que se ha generado una expectativa y hay que estar a la altura de esa exigencia y arrancar de la mejor manera posible", expresó.

Cómo se juega

El Torneo Federal A mantendrá su formato habitual, dividido en zonas con partidos de ida y vuelta durante la primera fase.

Entre los puntos más importantes del reglamento se destacan:

Dos ascensos a la Primera Nacional

a la Primera Nacional Cuatro descensos

La obligatoriedad de jugar en estadios habilitados por el Consejo Federal del Fútbol Argentino

Datos del partido

Partido: Boca Unidos vs. Sarmiento (La Banda)

Fecha: 22 de marzo de 2026

Hora: 17.00

Árbitro: Fernando Jesús Rekers (Liga de Córdoba)

Asistente 1: Matías Javier González (Liga de San Francisco)

Asistente 2: Marcos David Guzmán (Liga de Pascanas)

Cuarto árbitro: Jonatan Daniel Mapelli (Liga de Rosario)

Con expectativas renovadas y el objetivo de ser competitivo desde el arranque, Sarmiento buscará comenzar su camino en el Federal A con un resultado positivo fuera de casa.