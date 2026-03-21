River intentará ratificar su levantada visitando a Estudiantes de Río Cuarto

El Millonario se presenta en Córdoba buscando su tercera victoria consecutiva en el Torneo Apertura.

Hoy 07:15

River Plate visitará este domingo desde las 17.45 a Estudiantes de Río Cuarto por la 12ª fecha del Torneo Apertura, en el estadio Estadio Antonio Candini.

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El equipo dirigido por Eduardo Coudet intentará prolongar su buen momento, mientras que el conjunto cordobés necesita sumar con urgencia para mejorar su delicada situación en las tablas.

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Tras conocer a sus rivales de la Copa Sudamericana, River llega con confianza luego de dos triunfos consecutivos ante Huracán y Sarmiento de Junín.

Estos resultados lo ubican quinto en la Zona B con 17 puntos, mientras que en la tabla anual marcha séptimo, a solo dos unidades de los puestos de clasificación a la Copa Libertadores.

En cuanto al equipo, la idea del “Chacho” sería repetir la formación por tercer partido consecutivo, aunque mantiene una duda en la mediapunta entre Kendry Páez y Joaquín Freitas. Por su parte, Juan Fernando Quintero seguiría como alternativa desde el banco.

Estudiantes atraviesa un presente complicado y llega a este partido tras la salida de su entrenador luego de la derrota ante Belgrano.

El equipo será dirigido de manera interina por Gerardo Acuña, quien definió este encuentro como "el partido más importante de su vida".

La vuelta a la máxima categoría no está siendo sencilla para el “León del Imperio”, que apenas consiguió una victoria en diez fechas y suma solo 4 puntos, ubicándose último en la Zona B y en la tabla de promedios.

Probables formaciones

River Plate: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Fausto Vera; Kendry Páez o Joaquín Freitas, Tomás Galván, Ian Subiabre; Sebastián Driussi. DT: Eduardo Coudet.

Estudiantes de Río Cuarto: Agustín Lastra; Raúl Lozano, Gonzalo Maffini, Matías Valenti, Tobías Ostchega; Alejandro Cabrera, Siro Rosané, Nicolás Talpone; Tomás González, Gabriel Alanís y Ramón Ábila. DT: Gerardo Acuña.

Datos del partido

Hora: 17.45

TV: TNT Sports Premium

Árbitro: Nazareno Arasa

Estadio: Antonio Candini

River intentará ratificar su levantada en Córdoba, mientras que Estudiantes buscará dar el golpe para cambiar su presente y alimentar la ilusión de la permanencia.