Sarmiento y Aldosivi protagonizan un duelo clave por la permanencia en el Torneo Apertura

El Verde recibe al Tiburón en Junín en un partido que puede ser determinante para ambos en la lucha por mantener la categoría.

Hoy 07:15

Sarmiento de Junín enfrentará este domingo desde las 15.30 a Aldosivi por la 12ª fecha del Torneo Apertura, en un encuentro que aparece como una verdadera final anticipada por la permanencia.

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El partido contará con el arbitraje de Bruno Amiconi y tendrá como escenario el Estadio Eva Perón.

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La fortaleza del Verde en Junín

Sarmiento suma 10 puntos en 10 partidos, con la particularidad de haber conseguido todas sus unidades jugando como local.

En su estadio, el equipo juninense derrotó a Banfield, Atlético Tucumán y Estudiantes de Río Cuarto, además de empatar con Racing Club y caer únicamente ante Unión de Santa Fe.

Estos números le otorgan un 66,67% de efectividad como local, aunque su gran deuda sigue siendo el rendimiento fuera de casa, donde perdió todos sus partidos.

Aldosivi, en crisis y sin entrenador

El conjunto marplatense llega a este compromiso tras la salida de su entrenador Guillermo Farré.

El Tiburón suma apenas 5 puntos y es uno de los tres equipos que todavía no logró ganar en el campeonato, junto a Deportivo Riestra y Newell's Old Boys.

Hasta el momento, Aldosivi registra cinco empates (ante Defensa y Justicia, Barracas Central, Rosario Central, Atlético Tucumán y Huracán) y cuatro derrotas (frente a Gimnasia y Esgrima La Plata, Tigre, Unión y Banfield).

Como visitante, apenas sumó un punto sobre 15 posibles, tras empatar ante Atlético Tucumán.

Una lucha directa en ambas tablas

El encuentro tiene un valor especial porque ambos equipos pelean directamente en la tabla de promedios. Sarmiento se ubica 27° con un coeficiente de 0.964, apenas por encima de Aldosivi (0.927), Gimnasia y Esgrima de Mendoza (0.900) y Estudiantes de Río Cuarto (0.400).

También están muy cerca en la tabla anual, donde el Verde ocupa el puesto 24 con 10 puntos. Más atrás aparecen Gimnasia de Mendoza (9), Deportivo Riestra y Atlético Tucumán (6), Aldosivi (5), Estudiantes de Río Cuarto (4) y Newell’s (3).

Por todo este contexto, el choque entre Sarmiento y Aldosivi aparece como uno de los partidos más determinantes de la fecha, con mucho más que tres puntos en juego.