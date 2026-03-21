Avanzan los trabajos de reposición de luminarias y desmalezamiento en la Av. Del Libertador

La Dirección de Iluminación dependiente de la Secretaría de Obras Públicas realizó el cambio de 26 luces de sodio por modernas luminarias LED.

Hoy 14:37

El intendente Ing. Roger Elías Nediani acompañó los trabajos de reconversión lumínica y desmalezamiento que realizó el municipio, el viernes a la tarde sobre la Avenida del Libertador, en el sector comprendido entre la Avenida Belgrano y la calle Lavalle.

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La Dirección de Iluminación dependiente de la Secretaría de Obras Públicas realizó el cambio de 26 luces de sodio por modernas luminarias LED y la Secretaría de Servicios Públicos desmalezó los costados de la Avenida del Libertador.

El intendente Ing. Roger Elías Nediani destacó lo siguiente sobre estos trabajos: “Estamos en la intersección de Avenida Belgrano y Avenida del Libertador, donde continuamos realizando la reposición y la reconversión de las antiguas luces de sodio por luces LED, completando así este sector de la Avenida del Libertador con luces LED.

Esta es una obra muy importante, ya que con ella queremos mejorar notablemente la iluminación, ahorrar energía y cuidar el ambiente, algo que venimos haciendo en cada una de las obras.

Las obras que llevamos adelante en la ciudad de La Banda tienen que ver no solamente con mejorar la calidad de vida de los bandeños, sino también cuidar el ambiente, algo importante y fundamental.

Por otra parte, estamos haciendo trabajos de desmalezamiento para posteriormente continuar en la intersección de Avenida del Libertador, Lavalle, Calle 23 y Ruta 1, con una nueva obra de iluminación que se va a extender desde esa intersección

hasta la calle Los Molinos.

Esta obra va a beneficiar a los barrios Río Dulce, 17 de Octubre, El Cruce, Agua y Energía y el Centro. Así que estamos muy contentos con el avance de las obras que tenemos en la ciudad de La Banda”.

Agregó: “Esta obra es completamente nueva e incluye columnas nuevas, cableado nuevo, tableros nuevos y luces LED nuevas.

También vamos a hacer un trabajo integral en el barrio de 17 de Octubre dónde vamos a realizar aporte de suelo de base estabilizada, perfilado de calles, desmalezamiento y erradicación de basurales.

Esta obra se va a complementar con la obra que hicimos el año pasado, que comprendió la pavimentación de 1.000 metros de la avenida Del Libertador, desde la intersección de la rotonda hasta la calle Los Molinos”.

“Todas las obras que se hacen y los servicios que se vienen mejorando en la ciudad, requieren de recursos económicos que hoy en día a todos nos es escaso.

Entonces, en ese sentido le pedimos colaboración a los vecinos porque encontramos muchas lámparas dañadas intencionalmente y lamentablemente, esto nos retrasa mucho en ir avanzando y mejorando la ciudad.

Por eso le pedimos a los vecinos que sean custodios del patrimonio municipal.

Hoy también estuvimos reponiendo cables que habían sido sustraídos. Hay sectores donde los cables subterráneos han sido cortados y robados.

Estas cosas no solamente representan un peligro para la persona que lo hace sino que también es algo que perjudica a todo un sector de los diferentes barrios de la ciudad”, concluyó el jefe comunal.



