La Banda conmemoró con un emotivo acto el Día de la Verdad por la Memoria y la Justicia

La ceremonia se realizó el día viernes en horas de la tarde, en el Mural de la Memoria, situado sobre la Av. Besares y Avellaneda.

Hoy 14:40

La municipalidad de La Banda, a través de la Dirección de Derechos Humanos (DD HH.), conmemoró con un sensible acto el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia en el marco del 50° Aniversario del último golpe de estado cívico y militar que tuvo la República Argentina.

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La ceremonia se realizó el día viernes en horas de la tarde, en el Mural de la Memoria, situado sobre la Av. Besares y Avellaneda, dónde asistieron autoridades del Ejecutivo y Legislativo Municipal, abanderados de colegios, representantes de instituciones intermedias, invitados especiales y público en general.

El acto comenzó con la entrega de recordatorios y continúo con la entonación del himno nacional a cargo de la Orquesta “Ensamble Azul” del Programa Provincial Orquestas y Coros, dirigida por el profesor Cristóbal Gonzáles y las sopranos del Taller Coral Infanto Juvenil Municipal, a cargo de la profesora Beatríz Torres.

Seguidamente, las autoridades presentes depositaron ofrendas florales en el Mural de la Memoria y se leyó la Declaración de Interés Municipal, Social, Educativo y Cultural del acto por el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia, en el marco del 50° Aniversario del último Golpe Cívico Militar en la Argentina.

Un momento emotivo se dió con el descubrimiento de una placa conmemorativa por el 50° Aniversario del último Golpe Cívico Militar en Argentina y las palabras alusivas del profesor Mario Coldman, profesor Marcelo Meza y el viceintendente Lic. Gabriel Santillán.

En la parte final de la ceremonia hubo una intervención artística a cargo de la Orquesta “Ensamble Azul”, el Taller Coral Infanto Juvenil Municipal y un espectáculo de baile preparado especialmente para la ocasión por la Academia de Danzas Folclóricas “Juan Saavedra”, dirigida por los profesores Cristian Melián y Paola Romero.

El director del área de Derechos Humanos, Marcelo Meza, destacó lo siguiente: “Esta es una fecha particular de por sí, cada año, y este año lo es más todavía por los 50 años del último Golpe Militar y también por el contexto en el que vivimos.

Tenemos un gobierno que aboga por el negacionismo, vamos a decirlo claro y con todas las palabras. Tenemos una vicepresidenta muy cercana a los militares genocidas. Todo eso nos ha traído hasta acá y es algo para reflexionar entre todos.

Las consignas de memoria, verdad, justicia, nunca más, por ahí en algún momento las sentimos como que estaban bien arraigadas y evidentemente hay que estar constantemente sobre eso y trabajando fuerte y duro cada año.

Creo que vamos a ir, porque así estamos trabajando muchas organizaciones, por una ley contra el negacionismo.

Estamos trabajando muy fuerte sobre eso desde la Dirección de Derechos Humanos y también en recuperar y renovar este espacio mural.

Los trabajos incluyen renovar las placas, lo decía aquí en el acto. Tenemos 117 nombres que hace 20 años que se escribieron en estas placas y hoy superan largamente los 200, estamos en 220 a nivel provincial.

Hoy lo mencionaba el profe Coleman, cuando hablamos de 30.000 no solamente es una cifra al azar, sino que también es verdad que es una cifra incierta, porque al final pueden llegar a ser muchos más, porque no tenemos los datos, porque no están, porque han ocultado, porque siguen ocultando, porque están muriendo muchos de los genocidas callados y en silencio, cómplices, y nosotros seguiremos trabajando.

Así como ahora en Córdoba han encontrado 12 de los cuerpos o partes de los cuerpos, así como fue lo de Félix en el Pozo Vargas, en Tucumán, seguimos recuperando memoria y vamos a seguir trabajando fuerte sobre todo en eso y obviamente llevando la memoria a las aulas, a cada evento, a cada lugar, a cada actividad que podamos hacer y desarrollar en la ciudad de La Banda y a veces fuera de ella”.



