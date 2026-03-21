Independiente Rivadavia defiende la punta ante el Rosario Central de Di María

La Lepra mendocina recibe al Canalla en un choque directo por el liderazgo de la Zona B.

Hoy 07:15

Independiente Rivadavia enfrentará este domingo desde las 22.15 a Rosario Central por la fecha 12 del Torneo Apertura 2026, en un partido determinante por la cima de la Zona B.

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El encuentro se disputará en el estadio Estadio Bautista Gargantini, con arbitraje de Pablo Echavarría y televisación de ESPN Premium.

La Lepra quiere sostener la punta

Independiente Rivadavia llega como líder de la Zona B con 20 puntos, tras un valioso triunfo por 3-2 ante Gimnasia y Esgrima La Plata que le permitió recuperar la confianza luego de tres partidos sin victorias.

Además, el equipo dirigido por Alfredo Berti ya conoce su camino en la Copa Libertadores, donde integrará el Grupo C junto a Fluminense, Bolívar y Deportivo La Guaira.

Rosario Central también sueña con la cima

El Canalla, que suma 18 unidades, llega motivado tras vencer 2-1 a Banfield, con goles de Santiago López (en contra) y Jaminton Campaz.

En ese partido fue clave el ingreso de Ángel Di María, quien aportó su experiencia para sostener el resultado.

El equipo de Jorge Almirón también tiene la mira puesta en la Libertadores, donde integrará el Grupo H junto a Independiente del Valle, Libertad y Universidad Central de Venezuela.

Probables formaciones

Independiente Rivadavia: Nicolás Bolcato; Ezequiel Bonifacio, Iván Villalba, Leonard Costa, Sheyko Studer, Luciano Gómez; José Florentín, Gonzalo Ríos, Matías Fernández; Sebastián Villa y Fabricio Sartori. DT: Alfredo Berti.

Rosario Central: Jeremías Ledesma; Ignacio Ovando, Facundo Mallo, Gastón Ávila, Agustín Sández; Franco Ibarra, Vicente Pizarro; Enzo Giménez, Ángel Di María, Jaminton Campaz; Alejo Véliz. DT: Jorge Almirón.

Datos del partido

Hora: 22.15

TV: ESPN Premium

Árbitro: Pablo Echavarría

VAR: José Carreras

Estadio: Bautista Gargantini