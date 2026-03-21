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SANTIAGO DEL ESTERO | 22 MAR 2026 | 0º
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Argentinos y Platense se enfrentan en un clásico clave por un lugar en los playoffs

El Bicho y el Calamar se miden en La Paternal con la necesidad de ganar para acercarse a los octavos de final del Torneo Apertura.

Hoy 07:15

Argentinos Juniors recibirá este domingo desde las 22.15 a Platense en el estadio Estadio Diego Armando Maradona, por la fecha 12 del Torneo Apertura 2026.

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Ambos equipos llegan a este clásico con la obligación de sumar para meterse en zona de clasificación a los playoffs.

El Bicho quiere meterse en la pelea

Argentinos Juniors dejó atrás su eliminación ante Barcelona SC en la Fase 2 de la Copa Libertadores y ahora apunta todos sus cañones al torneo local.

El equipo de La Paternal acumula cuatro partidos sin derrotas, aunque viene de tres empates consecutivos. Actualmente se ubica décimo en la Zona B con 11 puntos, a una victoria de los puestos de clasificación, y además cuenta con dos partidos pendientes que podrían meterlo entre los ocho mejores.

Platense busca cortar la mala racha

El Calamar, por su parte, atraviesa un momento irregular tras caer 2-0 como local ante Vélez Sarsfield y acumula cuatro encuentros sin triunfos.

El conjunto de Vicente López se ubica noveno en la Zona A con 14 puntos, la misma cantidad que Independiente, que hoy ocupa el último puesto de clasificación gracias a una mejor diferencia de gol.

Más allá del presente en el torneo local, Platense vivió un momento histórico tras clasificarse por primera vez en sus 120 años a la fase de grupos de la Libertadores. En el Grupo E enfrentará a Peñarol, Corinthians e Independiente Santa Fe.

Datos del partido

Hora: 22.15
TV: TNT Sports
Árbitro: Fernando Echenique
VAR: Fernando Espinoza
Estadio: Diego Armando Maradona

TEMAS Liga Profesional de Fútbol Asociación Atlética Argentinos Juniors Club Atlético Platense

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