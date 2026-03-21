Recuperan bienes robados y detienen a un sospechoso en el barrio Industria

El procedimiento fue realizado por personal de la Comisaría Comunitaria N° 8, en el marco de distintas causas judiciales.

Hoy 17:53

Personal policial del Departamento de Seguridad Ciudadana N° 2 (Zona Centro), a través de la Comisaría Comunitaria N° 8, logró recuperar diversos bienes que estarían vinculados a distintos hechos delictivos, en un procedimiento llevado a cabo durante la mañana del viernes.

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El operativo se concretó alrededor de las 7:30, en cumplimiento de un oficio judicial y tras tareas investigativas realizadas por la brigada interna de la dependencia. Como resultado, se secuestraron un ventilador blanco marca Viosoneer, cuatro vasos de vidrio marca Urban, un equipo de radio negro marca Minisonic, dos ollas de aluminio y un total de 18 platos, entre hondos y playos.

En el marco del procedimiento, los efectivos también procedieron a la detención de un hombre identificado como Hugo Benigno Leiva, de 29 años, conocido con el alias “Sandro”, domiciliado en la intersección de calles Juan Lissi y Gaucho Rivero, en el barrio Industria.

Según se informó, los elementos recuperados quedaron a disposición de la Justicia, ya que estarían relacionados con distintas causas que se investigan en esa dependencia policial.