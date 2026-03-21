Tras un allanamiento, recuperan una lomitera y una freidora industrial robadas

Los elementos fueron entregados de manera voluntaria por una vecina y estarían relacionados con una denuncia previa radicada en la Comisaría Comunitaria N° 8.

Hoy 18:27

Efectivos policiales del Departamento de Seguridad Ciudadana N° 2 lograron recuperar bienes que estarían vinculados a una causa en investigación, durante un procedimiento realizado en el barrio San José de Flores de la ciudad Capital.

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El hecho tuvo lugar el jueves 19 de marzo alrededor de las 18:30, cuando personal de la brigada interna de la Comisaría Comunitaria N° 8 se presentó en un domicilio ubicado sobre calle Guasayán al 5000. En el lugar, una mujer de 66 años realizó la entrega voluntaria de una lomitera/carlitera metálica y una freidora de tipo industrial de color negro, firmando el acta correspondiente.

Según fuentes policiales, los elementos recuperados estarían vinculados a una denuncia radicada previamente por un vecino identificado como Carlos Emanuel Juárez. Además, se informó que los bienes habrían sido llevados al domicilio por un hombre —hijo de la mujer— cuyo paradero actual es desconocido, ya que habría dejado de residir allí semanas atrás.

Los objetos fueron trasladados a sede policial en calidad de secuestro, quedando a disposición de la Justicia mientras avanzan las actuaciones correspondientes.