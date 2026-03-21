Tini Stoessel lanzó una indirecta en pleno show en Córdoba en medio de la polémica

La cantante dejó un mensaje que los fans vincularon con su conflicto con Emilia Mernes.

Hoy 19:16

Este viernes, Tini Stoessel dio el primero de sus dos shows en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, y lanzó una filosa indirecta en medio de su pelea con Emilia Mernes.

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Durante su presentación, la artista dijo: “Los amigos de verdad se cuentan con los dedos de una mano”. Los fanáticos de la artista interpretaron la frase como un mensaje dirigido a su examiga, y los usuarios de las redes enloquecieron.

En X (Ex Twitter), donde se viralizó el video, los internautas dieron su opinión. “Yo las amo a las 3 (Tini, María Becerra y Emilia) pero por qué en lugar de hacer todo ese show y tirar cosas al aire no salen a aclarar todo como las mujeres grandes que son”, “Re que actúa como niña vengativa. Necesita que le hablen para que aprenda a enfocarse en lo bueno y deje de andar tirando discursitos con doble sentido”, “La amo. Una frase y tiene a todas llorando” y “Tiene toda la razón” fueron algunos de los comentarios.

De esta manera, Tini se convirtió en la primera en hablar desde que estalló la rivalidad, cuando salieron a la luz que varias famosas dejaron de seguir a la novia de Duki.