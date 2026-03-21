Día del Títere: Sombras y Trapos y un arte que libera emociones

Con más de 20 años de historia, el grupo Sombras y Trapos puso en valor el arte de los títeres y su impacto en quienes lo practican y lo disfrutan.

Hoy 19:35

En el marco del Día Internacional del Títere, desde el grupo Sombras y Trapos reflexionaron sobre el valor artístico y emocional de esta disciplina que, aseguran, va mucho más allá del entretenimiento.

“Es un poco terapéutico también, porque al largar la energía por la mano y escondernos un poquito, podemos hacer una especie de catarsis, decir cosas que sentimos y adjudicarlas a los títeres”, explicaron en diálogo con Diario Panorama.

El grupo Sombras y Trapos cuenta con una trayectoria de más de 22 años, surgida a partir de la amistad entre sus integrantes. “Nos conocimos siendo amigos y, con el tiempo, un profesor nos impulsó a formar un grupo al ver la química que teníamos”, recordaron.

En sus inicios, el proyecto se llamó “El Castillo del Sótano”, aunque luego adoptaron el nombre actual con el que recorren escenarios y mantienen viva la tradición titiritera.

Además del aspecto artístico, destacaron que se trata de una disciplina que exige preparación física y mental. “Tenés que tener entrenamiento por la postura del cuerpo, evitar calambres y, al mismo tiempo, mucha disociación”, explicaron.

De esta manera, el teatro de títeres continúa siendo una herramienta de expresión, juego y conexión emocional.