Rodolfo Cuéllar: "Que la gente crea porque alegrías le vamos a dar"

El entrenador destacó el proceso de preparación, valoró el mix del plantel y dejó en claro que su equipo buscará ser protagonista en la Liga Santiagueña.

Hoy 20:16

Tras el amistoso de preparación frente a Central Argentino, el entrenador de Atlético Forres, Rodolfo Cuéllar analizó el presente de su equipo en plena pretemporada y remarcó la importancia de este tipo de encuentros para ajustar detalles de cara al inicio de la Liga Santiagueña de Fútbol 2026.

En relación al partido, el DT fue claro: “Es para corregir errores, hace dos semanas que arrancamos y jugamos con un equipo que hace un año que trabaja. La idea era enfrentar a un rival con rodaje y competencia”, explicó, poniendo el foco en la exigencia que representó el duelo ante un conjunto más aceitado.

Además, Cuéllar se mostró conforme con el plantel que tiene a disposición y destacó el equilibrio en el grupo: “Tengo un mix de jóvenes y experimentados. Vamos a llegar bien, tenemos fe y compromiso. Estamos bien encaminados”, aseguró, dejando entrever confianza en el trabajo que vienen realizando.

Por último, el entrenador dejó un mensaje claro pensando en lo que viene: “La idea es hacer un buen torneo, que la gente crea porque alegrías le vamos a dar. Hay compromiso, este equipo va a dejar la piel en la cancha”, sentenció, marcando el objetivo de ser competitivos y protagonistas en la temporada.