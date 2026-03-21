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SANTIAGO DEL ESTERO | 21 MAR 2026 | 22º
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Central Córdoba se metió en la final de la Copa Regional Amateur Femenina

El Ferroviario venció 2-0 a Santa María de Oro de Concordia y buscará el título este domingo en Santa Fe.

Hoy 20:33
Central Córdoba

El equipo femenino de Central Córdoba consiguió una gran victoria al derrotar 2 a 0 a Santa María de Oro FC (Concordia) en una de las semifinales de la Copa Regional Federal Amateur Femenina 2025, logrando así el pasaje a la gran final del certamen.

Las santiagueñas mostraron solidez y efectividad para quedarse con el triunfo en un duelo clave. Los goles fueron convertidos por Marizol Jacobo y Kunty Pereyra, quienes marcaron en los momentos justos para sellar la clasificación y desatar el festejo del Ferroviario.

Con este resultado, Central Córdoba se ilusiona en grande y ya pone la mira en el partido decisivo. La final se disputará mañana domingo 22 en el predio deportivo Nery Alberto Pumpido, perteneciente a la Liga Santafesina de Fútbol, donde irá en busca del título.

El conjunto santiagueño atraviesa un gran presente y tendrá la oportunidad de coronar su buen momento levantando un trofeo importante a nivel regional.

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