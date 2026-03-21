La Municipalidad conmemoró el Día del Artesano con una feria y exposición en la plaza Libertad

Más de 30 emprendedores participaron de la exposición organizada en la capital santiagueña, que también contó con música en vivo y propuestas solidarias.
Con motivo de haberse celebrado el día internacional del artesano y en continuidad a las actividades realizadas en el Mercado Artesanal Municipal, se llevó a cabo una exposición artesanal en plaza Libertad, organizada por la Municipalidad de la Capital.
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La muestra reunió a más de 30 emprendedores y productores locales de diferentes rubros durante toda la jornada del sábado.
El director de Cultura, Francisco Avendaño agradeció la presencia de los representantes y a los vecinos por visitar y disfrutar del espacio que también estuvo acompañado por músicos santiagueños.
“Estamos disfrutando en este lugar emblemático como es plaza Libertad y como antesala a lo que será Semana Santa. Se trata de la 4° edición impulsada por esta gestión que es encabezada por la intendente Ing. Norma Fuentes”, destacó el funcionario.
A la vez que, señaló que el espacio es una posibilidad para que los artesanos puedan exhibir su producción cultural y de que puedan visibilizar y comercializar su trabajo tanto a santiagueños como a turistas.
Indicó que la exposición es un importante lugar para fomentar la labor que se viene realizando y para garantizar en espacios gratuitos la accesibilidad a los bienes culturales.
Recordó que, las ferias de artesanos son dinamizadores de la economía social y que en esta edición tuvo un objetivo más que fue ayudar a las familias que fueron afectadas por la crecida del río.
En la muestra, se presentaron stands en cestería, cuero, tejidos, macramé, bijouterie, y contó con la especial participación del “Indio” Froilán González.