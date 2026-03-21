Intenso trabajó de desmalezamiento y limpieza en sectores del parque Aguirre

Personal de Servicios Urbanos de la Municipalidad de la Capital cumplen con operativo de limpieza en zonas como el óvalo y el Cristo Redentor.

Hoy 22:27

Las direcciones de Servicios Urbanos y Parques y Paseos realizó un operativo durante la jornada del sábado de desmalezamiento y limpieza en el Parque Aguirre, en la zona del Óvalo y del Cristo Redentor.

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Las tareas en el lugar fueron realizadas por más de 50 operarios con la asistencia de motoguadañas, palas cargadoras, camiones tanque, camiones caja abierta y una máquina barredora.

Los trabajos comprendieron corte de malezas, barrido y despeje de calles y veredas.