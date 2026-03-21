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Refuerzan la asistencia a familias afectadas por el temporal en Salavina

Defensa Civil y Desarrollo Social trabajan en distintos parajes con asistencia directa a los vecinos.

Hoy 23:04

En el marco de las acciones por el temporal y la crecida, equipos de Defensa Civil y Desarrollo Social continúan brindando asistencia a las familias de Salavina y sus parajes.

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Los operativos se desarrollan en sectores como Villa Salavina, Los Cerrillos, Los Mistoles y zonas aledañas, donde se lleva adelante un trabajo coordinado con presencia territorial.

Desde las áreas intervinientes destacaron que se mantiene un seguimiento permanente de cada familia, con tareas de contención y acompañamiento en este contexto.

Asimismo, señalaron que los operativos buscan dar respuesta a las necesidades más urgentes de los vecinos afectados, reforzando la asistencia en toda la región.

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