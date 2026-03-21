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El Inter Miami de Messi busca recuperarse ante New York City tras su eliminación internacional

Las Garzas intentarán volver al triunfo en la MLS ante el líder de la Conferencia Este.

Hoy 07:15

Inter Miami CF visitará este domingo desde las 14.00 a New York City FC por la quinta semana de la temporada regular de la Major League Soccer, en el Yankee Stadium.

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El equipo capitaneado por Lionel Messi intentará dejar atrás la reciente eliminación en la CONCACAF Champions Cup.

Inter Miami atraviesa un momento complicado tras quedar eliminado en los octavos de final frente a Nashville SC.

Luego de igualar 0-0 en la ida, el empate 1-1 en Miami dejó afuera al conjunto dirigido por Javier Mascherano debido al gol de visitante, que aún rige en la competencia.

La eliminación significó un duro golpe para el vigente campeón de la MLS, que tenía como gran objetivo consolidarse también a nivel internacional frente a equipos como Club América, Cruz Azul y CF Monterrey.

En el campeonato local, Inter Miami se ubica tercero en la Conferencia Este con 7 puntos, producto de dos triunfos, un empate y una derrota.

Por su parte, New York City FC llega como líder con 10 unidades y se mantiene invicto, por lo que buscará aprovechar el envión anímico para consolidarse en lo más alto de la tabla.

Datos del partido

Hora: 14.00
TV: Apple TV
Estadio: Yankee Stadium

Inter Miami intentará dar vuelta la página y volver a sumar para no perder terreno en la MLS, mientras que New York City FC buscará reafirmar su gran inicio de temporada.

 
TEMAS Lionel Messi MLS Inter Miami

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