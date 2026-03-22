Lo sorprendieron infraganti y terminó aprehendido

El hecho ocurrió alrededor de las 5 horas, en la intersección de calles Alem y Rivadavia, mientras los efectivos realizaban recorridos preventivos por el casco céntrico.

Hoy 09:18

Personal policial de la Patrulla Urbana La Banda realizó un procedimiento durante la madrugada en el que lograron la aprehensión de un joven de 24 años de edad, a quien sorprendieron sustrayendo un teléfono celular.

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El hecho ocurrió alrededor de las 5 horas, en la intersección de calles Alem y Rivadavia, mientras los efectivos realizaban recorridos preventivos por el casco céntrico.

En esas circunstancias, observaron a un individuo manipulando las pertenencias de un hombre que se encontraba cumpliendo servicio de seguridad privada en un comercio de la intersección.

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Al advertir la presencia policial, el sospechoso intentó retirarse del lugar, por lo que fue demorado a los pocos metros. Posteriormente, al entrevistarse con la presunta víctima, esta manifestó el faltante de un teléfono celular Motorola G20 que llevaba entre sus pertenencias.

Tras realizar un cacheo en las prendas del sospechoso, notaron que poseía el bien descrito por el damnificado, en consecuencia procedieron al traslado del demorado a sede policial, y establecieron que se trataba de una persona de 24 años de edad del barrio Bajo de Vertiz. Con conocimiento del hecho, el fiscal de turno, dispuso que el individuo quedara alojado en calidad de aprehendido.