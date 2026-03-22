Los primeros jugadores de la Selección Argentina en llegar al país para los amistosos

Exequiel Palacios arribó a Buenos Aires para sumarse a la Albiceleste, mientras que De Paul estuvo en Córdoba. El equipo de Scaloni se enfrentará a Mauritania y Zambia.

Hoy 10:37

Los mediocampistas Exequiel Palacios y Rodrigo De Paul se convirtieron en los primeros futbolistas de la Selección Argentina en arribar al país de cara a los amistosos de la próxima fecha FIFA ante Mauritania y Zambia, que marcarán las últimas presentaciones del equipo antes del Mundial 2026.

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El volante del Bayer Leverkusen llegó este domingo por la mañana al aeropuerto de Ezeiza y quedó a disposición del cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni.

De Paul llegará tras una molestia física

Por su parte, Rodrigo De Paul, actual jugador de Inter Miami, fue desafectado del partido de este domingo ante New York City FC debido a una contusión muscular en la pierna izquierda.

Durante el fin de semana, el mediocampista estuvo en Córdoba asistiendo a un show de Tini Stoessel, su pareja, y se espera que en las próximas horas viaje a Buenos Aires para sumarse a la concentración del seleccionado.

La Scaloneta se prepara en Ezeiza

El plantel comenzará a reunirse en el predio Lionel Andrés Messi que la AFA posee en Ezeiza, donde el equipo concentrará para preparar los dos compromisos amistosos.

En la última convocatoria, Scaloni también decidió sumar a los jóvenes Franco Mastantuono y Joaquín Panichelli, ampliando las opciones del plantel.

Dos amistosos tras la cancelación de la Finalissima

Argentina debió modificar su agenda luego de que se cancelara la Finalissima ante España y también un amistoso previsto frente a Qatar.

Ante esta situación, la AFA consiguió como alternativas los partidos frente a Mauritania y Zambia, dos selecciones africanas que servirán como preparación para el equipo nacional.

Los últimos partidos antes del Mundial

El primer amistoso se jugará el viernes 27 de marzo, mientras que el segundo será el martes 31, ambos en el estadio La Bombonera.

Estos encuentros serán las últimas presentaciones de la Scaloneta antes de volver a reunirse para encarar la recta final de la preparación rumbo a la Copa del Mundo 2026, donde Argentina buscará defender el título conseguido en Qatar.