Tragedia vial: un joven santiagueño y un bebé de un año perdieron la vida

El accidente ocurrió en la Ruta 74 entre Pinamar y Madariaga. Trascendió que el conductor como la madre del pequeño habían trabajado durante la temporada en la ciudad de Pinamar.

Hoy 14:06

Un trágico accidente vial ocurrido en la madrugada dejó como saldo la muerte de un joven de 24 años y un bebé de apenas un año, luego de que la camioneta en la que viajaban se despistara e impactara contra un árbol.

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El hecho se registró alrededor de las 6 de la mañana en el kilómetro 18 de la autovía, cuando, por causas que aún se investigan, una camioneta Toyota perdió el control y chocó lateralmente contra una planta.

El conductor, identificado como Marcio Flores (24), falleció en el acto, ya que el impacto se produjo del lado en el que circulaba. En tanto, Antonella Ovejero (31) y el menor E., de 12 meses de vida, fueron rescatados por personal de Bomberos y trasladados de urgencia al Hospital de General Madariaga, según publicó el sitio Central de Noticias Madariaga.

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Durante el traslado, los profesionales advirtieron que el niño no presentaba signos vitales, por lo que iniciaron maniobras de reanimación. Sin embargo, ya en el centro de salud se confirmó su fallecimiento. El pequeño había sufrido traumatismos de extrema gravedad en cadera, cráneo y tórax.

Por su parte, Ovejero —con domicilio en Santiago del Estero— permanece internada mientras los médicos evalúan la gravedad de las lesiones sufridas.

A raíz del hecho, se inició una causa por homicidio culposo y se aguardaban los primeros informes de la Policía Científica para determinar si el siniestro fue consecuencia de una falla humana o mecánica.

Además, la Justicia ordenó la realización de una autopsia al conductor, también domiciliado en Santiago del Estero.

De manera preliminar, trascendió que las víctimas habían trabajado durante la temporada en la ciudad de Pinamar.