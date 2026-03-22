Entradas para Argentina vs. Mauritania: cuándo se venden, dónde comprar y precios

La Selección jugará en La Bombonera este 27 de marzo, luego de que se cayera la Finalissima con España y el amistoso con Qatar.

Hoy 14:38

La Selección Argentina disputará su primer amistoso de la fecha FIFA frente a Mauritania el próximo viernes 27 de marzo en La Bombonera, en un encuentro que marcará una nueva presentación del equipo de Lionel Scaloni en el país.

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El combinado nacional decidió jugar estos encuentros en Argentina luego de la suspensión de la Finalissima ante España y del amistoso previsto contra Qatar, este último cancelado debido al conflicto bélico en Medio Oriente. El segundo compromiso será el 31 de marzo ante Zambia.

Por qué se juega en La Bombonera

El estadio Monumental no podrá ser utilizado debido a los recitales que brindará la banda AC/DC, por lo que la AFA eligió el estadio de Boca Juniors como sede.

El escenario trae buenos recuerdos para la Albiceleste, ya que allí disputó su último partido en el país antes del Mundial de Qatar 2022, torneo en el que Argentina obtuvo su tercera estrella.

Cuándo y dónde comprar las entradas

La AFA informó que las entradas estarán disponibles desde este lunes a las 10 a través del sitio Deportick.com.

En tanto, el retiro de los tickets físicos se realizará desde el martes hasta el jueves en las boleterías del estadio de Huracán, en el horario de 9 a 15.

Además, se informó que cada usuario podrá adquirir hasta cuatro entradas generales.

Los precios para Argentina vs. Mauritania

Los valores confirmados para el amistoso son los siguientes:

General: $90.000

$90.000 Menor a popular (hasta 10 años): $25.000

$25.000 Platea alta K: $150.000

$150.000 Platea alta (H-I-J-F-G): $200.000

$200.000 Platea baja L: $350.000

$350.000 Platea media C, D, M: $330.000

$330.000 Platea media A, B: $350.000

$350.000 Preferencial: $490.000

La Scaloneta utilizará estos dos amistosos como preparación antes de volver a reunirse de cara al Mundial 2026, donde buscará defender el título conseguido en Qatar.