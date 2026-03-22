La Municipalidad de La Banda intensifica tareas de fumigación en toda la ciudad

El municipio informó que los operativos continuarán durante toda la semana con tareas de prevención y control de insectos.

Hoy 18:30

La Municipalidad de La Banda informó que el área de Fumigación continuará trabajando con normalidad durante la semana, desarrollando tareas en distintos barrios con el objetivo de reforzar las acciones de prevención y control de insectos.

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El cronograma previsto desde el lunes 23 al viernes 27 es el siguiente: lunes en Villa Inés, Villa Griselda, Parque, Palermo, Besares y Libertador; martes en Juan Perón, Textil, Mercantil y Villa Yanuzzi; miércoles en Menéndez, Agua y Energía, El Cruce y Lourdes; jueves en 25 de Mayo (Viejo, Ampliación, sectores 250 y 540 Viviendas); y viernes en Los Lagos, Independencia, Los Naranjos, Jerusalén y El Brete.

Desde el municipio se recuerda a los vecinos la importancia de acompañar estas acciones manteniendo los espacios limpios, eliminando recipientes con agua estancada y colaborando con el descacharreo, medidas fundamentales para prevenir la proliferación del mosquito.

Cabe destacar, que durante la semana se reforzaron los trabajos de fumigación espacial y domiciliaria en el barrio Salta Prolongación en particular en aquellos sectores más afectados por la crecida del Río Dulce.

De esta manera, desde la gestión del intendente Ing. Roger E. Nediani se continúa trabajando en el cuidado de la salud y el bienestar de toda la comunidad.