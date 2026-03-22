“No estoy embarazada… por ahora”: Tini Stoessel sorprendió a sus fans en Córdoba

Durante su último show, la cantante aclaró rumores sobre su vida personal y se volvió viral en redes sociales.

Hoy 18:47

Tini Stoessel aprovechó su última presentación en Córdoba para aclarar algunas cuestiones de su vida personal. Entre ellas, desmentir rumores de un supuesto embarazo.

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“Para aclarar, lo bueno es que no estoy embarazada. Por ahora…”, deslizó la cantante de forma inesperada mientras estaba en el escenario.

Todo sucedió luego de que expusiera que estaba transitando su ciclo menstrual y les pidió a sus fanáticos que le avisen si se llegaba a manchar la ropa.

“Si yo en un momento me tengo que ir, es porque estoy con una situación. Realmente estoy muy preocupada. Por suerte me puse un short negro", deslizó la cantante.

Rápidamente, sus declaraciones se volvieron virales en las redes sociales y sus fanáticos se mostraron revolucionados al ver que no descartó la idea para más adelante.