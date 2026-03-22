Desalojaron una fiesta clandestina con 400 personas y clausuraron el local

El evento se realizaba sin habilitación en un bar del barrio Fátima; la Policía intervino durante la madrugada y secuestró bebidas alcohólicas.

Hoy 20:49

Durante la madrugada, efectivos de la Comisaría Comunitaria N°16 y de la División Prevención y Protección contra el Alcoholismo le pusieron fin a un evento bailable que se desarrollaba en un bar del barrio Fátima, que no contaba con la habilitación correspondiente.

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El procedimiento se inició alrededor de las 5 hs, cuando los efectivos arribaron al local ubicado sobre Ruta Provincial N°21 y constataron la realización de una fiesta de gran concurrencia.

En el lugar, los uniformados se entrevistaron con un joven de 24 años que se identificó como encargado del establecimiento. Al requerirle la documentación y los permisos exigidos, se comprobó que el evento carecía de habilitación, por lo que se dispuso el inmediato cese de la actividad.

Dentro del local se encontraban aproximadamente 400 personas. En ese marco, el personal policial garantizó la finalización ordenada del evento y coordinó el desalojo total del lugar, adoptando medidas preventivas para evitar incidentes.

Una vez despejado el recinto, personal especializado ingresó al sector de cantina, donde realizó el relevamiento de una importante cantidad de bebidas alcohólicas destinadas a la venta, procediendo a su secuestro preventivo.

Finalmente, con intervención de las autoridades judiciales de turno, se labraron las actas correspondientes y se notificó al propietario sobre la clausura preventiva del local.