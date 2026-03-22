Loreto unido ante la emergencia hídrica: trabajo coordinado y compromiso solidario

El encuentro, impulsado y organizado por el jefe comunal, logró reunir en una misma mesa a los principales actores de la vida civil y estatal de Loreto.

Hoy 20:51

En una muestra de unidad institucional sin precedentes, el intendente de la ciudad, Prof. Ramón González, encabezó una convocatoria multisectorial con el objetivo de centralizar esfuerzos y organizar la respuesta comunitaria ante la compleja crisis hídrica que atraviesa la región.

El encuentro, impulsado y organizado por el jefe comunal, logró reunir en una misma mesa a los principales actores de la vida civil y estatal de Loreto. Participaron autoridades del Concejo Deliberante, Legisladores loretanos, Bomberos Voluntarios, Policía de la Provincia y representantes del Hospital local, junto a dependencias municipales estratégicas como Acción Social, Tránsito y Calidad de Vida.

La convocatoria se extendió con éxito hacia el sector privado y social, contando con la presencia de referentes de iglesias, clubes deportivos, instituciones educativas, comerciantes, emprendedores y la Mesa de Gestión.

El Comité de Emergencia

Como eje central de la gestión de la crisis, se anunció la conformación de un Comité de Emergencia integrado de manera horizontal por las entidades presentes. Este organismo tendrá la misión de optimizar los recursos disponibles y garantizar que la asistencia llegue de forma directa y eficiente a los hogares afectados.

Para dotar de operatividad a este Comité, se dispuso la creación de cuatro comisiones de trabajo específicas que ya se encuentran en funciones:

* Comisión de Salud: Focada en la prevención y atención sanitaria.

* Comisión de Transporte: Encargada de la logística y movilidad de insumos.

* Comisión de Educación: Para el abordaje y contención en el ámbito escolar.

* Comisión Social: Responsable del relevamiento directo de necesidades en los barrios.

"Estamos convencidos de que Loreto siempre sale adelante de situaciones como esta cuando lo hacemos todos unidos y sin mezquindades. Aquí no hay lugar para intereses individuales; el único objetivo es el bienestar de nuestro pueblo", afirmó el Intendente Ramón González durante el cierre de la jornada.

Desde el Ejecutivo Municipal se subrayó que esta articulación no solo busca paliar la coyuntura actual, sino sentar un precedente de trabajo mancomunado. La respuesta de las instituciones locales refuerza la premisa de que, ante la adversidad, la organización colectiva es la herramienta más potente para proteger a la comunidad loretana.