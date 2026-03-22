Eduardo Coudet fue autocrítico tras el triunfo de River: "El partido fue malísimo"

El DT del Millonario no se guardó nada pese al 2-0 ante Estudiantes de Río Cuarto y reconoció el bajo nivel del equipo.

Hoy 22:29

El entrenador de River Plate, Eduardo Coudet, fue contundente en conferencia de prensa luego del triunfo 2-0 ante Estudiantes de Río Cuarto en el estadio Antonio Candini, por la fecha 12 del Torneo Apertura 2026. A pesar de sumar su tercera victoria consecutiva, el DT no quedó conforme con el rendimiento.

"En conclusión, el partido fue malísimo. Para mí verlo desde afuera fue malísimo, pero nos llevamos los tres puntos", sentenció el Chacho, dejando en claro que el resultado no tapa el flojo funcionamiento que mostró su equipo en Córdoba.

Coudet explicó que el desarrollo estuvo marcado por la fricción y la falta de juego: "Sabíamos que iba a ser un partido más de pelea que de juego. Se hizo muy trabado. Era importante sacar los tres puntos. Si hay que pelear, tenemos que pelear", sostuvo, valorando la capacidad del equipo para adaptarse a un contexto adverso.

Además, el entrenador remarcó la dificultad de jugar en este tipo de escenarios: "Son campos complicados, más para nuestras características, pero nos vamos a adaptar", afirmó. También destacó el rendimiento de algunos juveniles que vienen sumando minutos en el equipo.

De cara a lo que viene, el DT adelantó que le dará descanso al plantel: "Los voy a dejar disfrutar un par de días, hace mucho que no tienen un buen descanso", explicó. Luego, River deberá enfocarse en su próximo compromiso frente a Belgrano, un rival que llega en buen momento bajo la conducción de Ricardo Zielinski.