El reloj de Estados Unidos y China frente al tiempo

La postergación del encuentro entre Donald Trump y Xi Jinping, lejos de ser un percance protocolar, representa una decisión estratégica cargada de un simbolismo que invita a reflexionar sobre el liderazgo internacional de ambas potencias.

Hoy 05:04

Por Martín Rafael López (*), en diario La Nación

La postergación del encuentro entre Donald Trump y Xi Jinping, lejos de ser un contratiempo protocolar, representa una decisión estratégica cargada de un simbolismo que invita a reflexionar sobre el liderazgo internacional de ambas potencias. En política internacional, el momento elegido -o evitado- para una cumbre dice tanto como su contenido.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

En este caso, la demora expone una asimetría clave de la rivalidad entre Estados Unidos y China: mientras Washington negocia bajo la presión del reloj, Pekín administra el tiempo como un recurso de poder.

La expectativa por una reunión “decisiva” ya estaba instalada. En un artículo reciente publicado en Foreign Affairs, el académico Thomas J. Christensen señalaba que China llegaba al próximo encuentro con una confianza inusual: la convicción de haber forzado a Washington a una tregua económica en 2025 y de haber demostrado, por primera vez, una paridad efectiva entre ambas partes.

Sin embargo, el aplazamiento introduce un dato incómodo para esa narrativa: la confianza no equivale necesariamente a paridad. De hecho, la capacidad de esperar suele ser interpretada como una señal de ventaja relativa.

Esta lógica no es nueva en la diplomacia china y suele ilustrarse, en los círculos periodísticos, mediante una célebre anécdota. Durante los contactos iniciales entre Estados Unidos y la República Popular China, Henry Kissinger habría preguntado al entonces premier Zhou Enlai qué pensaba sobre los efectos de la Revolución Francesa. La respuesta atribuida al dirigente chino “es demasiado pronto para decirlo” fue leída durante décadas como una expresión de la llamada “paciencia estratégica”, asociada al ideario chino y a su milenaria tradición histórica.

Con el paso del tiempo, algunos analistas advirtieron que Zhou probablemente se refería a las revueltas de 1968 en Francia, y no a la revolución de 1789. Aun así, despojada del mito cultural, la escena conserva valor analítico: revela una disposición a eludir reacciones apresuradas y diferir las acciones hasta que los procesos decanten. Bajo este razonamiento, China no necesita acelerar los tiempos ni forzar definiciones prematuras: puede permitirse esperar a que el fruto madure en el árbol y caiga por su propio peso.

Una lógica similar fue desarrollada por el propio Kissinger en su emblemática obra China, al contraponer el ajedrez occidental con el weiqi (go) chino. Mientras el ajedrez busca la victoria decisiva, el weiqi prioriza la acumulación gradual de ventajas relativas y evitar apuestas totales. El exasesor de Seguridad Nacional y secretario de Estado advirtió que esta diferencia ayudaba a entender por qué los líderes chinos rara vez concentran todo en una sola jugada. La metáfora, usada con cautela, resulta útil como lente interpretativa para comprender, por lo tanto, por qué, para China, un aplazamiento puede ser una ganancia.

La postergación del encuentro Trump-Xi encaja en ese patrón. Trump necesita resultados visibles en plazos breves: alivios arancelarios cuantificables, beneficios para sus empresas y todo titular comunicable que pueda traducirse en réditos políticos internos. Xi, en cambio, puede permitirse esperar. Su horizonte político y las expectativas de su nación son a largo plazo y no dependen necesariamente de una accountability inmediata. Su legitimidad no está condicionada por ciclos electorales cortos y su cálculo prioriza la estabilidad estratégica antes que la urgencia mediática. En esa asimetría temporal, la cumbre deja de ser un fin en sí mismo y se convierte en una variable a gestionar.

Esta concepción del tiempo también se manifiesta en un segmento crucial de su competencia estratégica: la tecnología. Desde 2022, Estados Unidos ha desplegado un entramado cada vez más sofisticado de controles de exportación para limitar el acceso chino a semiconductores avanzados, equipos de fabricación e insumos críticos para la IA. China no respondió con una ruptura abrupta, sino más bien con licencias y restricciones selectivas sobre minerales estratégicos (como el galio, germanio, grafito, entre otros) que tensionan cadenas de valor crítico, es decir, claves para baterías, electrónica y defensa. Ninguna de estas medidas busca una victoria inmediata, sino que apuntan a condicionar el espacio de maniobra del competidor en el tiempo.

El trasfondo histórico refuerza esta lectura. La relación bilateral nunca fue lineal. Tras décadas de hostilidad después de 1949, el giro de 1972 con el viaje de Nixon a Pekín y la normalización de 1979 bajo Deng Xiaoping y Jimmy Carter inauguraron un vínculo pragmático, sin expectativas de convergencia política. La integración de China a la OMC en 2001 profundizó la interdependencia económica, pero no eliminó la desconfianza estratégica, como lo había evidenciado la crisis de Tiananmen en 1989.

La competencia abierta que se consolidó desde finales de la década de 2010 no rompió con esa historia: la explicitó. Las cumbres, lejos de resolver esta rivalidad, funcionan como mecanismos para gestionarla.

En este marco, la postergación del encuentro entre Trump y Xi no augura ni una escalada automática ni un acuerdo histórico. Confirma algo más modesto y realista: que la rivalidad sino‑estadounidense se juega y simboliza también en la gestión del tiempo y la búsqueda del liderazgo internacional. No se trata solo de obtener concesiones puntuales, sino de preservar legitimidad, credibilidad y capacidad de influencia ante terceros.

En un sistema internacional fragmentado y con actores las más de las veces confrontados, donde aliados y socios observan atentamente cada gesto y accionar, el modo en que se negocia importa tanto como lo que se acuerda. Forzar resultados rápidos puede producir alivios momentáneos, pero también erosionar legitimidad y proyectar una imagen de urgencia o debilidad.

El desafío es evitar negociaciones que deriven en victorias pírricas, es decir, acuerdos que puedan presentarse como éxitos inmediatos, pero que deterioren posiciones estratégicas a largo plazo. Desde esta perspectiva, postergar, dosificar y administrar expectativas no es sinónimo de inacción, sino parte de una lógica de liderazgo que privilegia la sostenibilidad y acumulación del poder antes que la espectacularidad o la épica del resultado inmediato.

Las agujas del reloj, para Washington, siguen girando al ritmo de los ciclos políticos y de sus deadlines, es decir, los plazos que impone su propia dinámica institucional. El tiempo, en cambio, continúa siendo para Pekín una variable estratégica de primer orden que amplía su margen de maniobra. Mientras esa asimetría persista, las cumbres tenderán a funcionar como mecanismos de gestión y ordenamiento de tensiones, más que como instancias de resolución definitiva.

Más que preguntarse quién “ganará” cuando finalmente se sienten en la mesa, conviene atender al mensaje de la espera: gestionar la rivalidad, preservar el liderazgo y evitar triunfos efímeros es hoy la lógica que estructura la interacción entre las potencias centrales del sistema internacional.

(*) Profesor de Relaciones Internacionales (Ucalp), especialista en Estudios Chinos (IRI-UNLP). Asuntos Transnacionales (FPHV).