“Nieto de militantes comunistas”: quién es Emmanuel Grégoire, el nuevo alcalde de París

Fue mano derecha de la alcalde saliente, Anne Hidalgo, y nació en las afueras de la capital francesa.

Hoy 05:48

"A quienes temen los tiempos que vienen, les digo: no tengan miedo", dijo Emmanuel Grégoire (48), el flamante alcalde electo de París, capital de Francia, que el domingo le ganó las elecciones locales a Rachida Dati, conservadora macronista.

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"París será el corazón de la resistencia de esta unión de derechas, que busca arrebatarnos lo más preciado y frágil que tenemos: la simple alegría de vivir juntos", añadió el jefe comunal de la "ciudad de las luces", que ya agregó su nuevo cargo en su biografía en las redes sociales.

Su posteo fijado en su cuenta lo muestra junto a la leyenda que lo proclama como flamante alcalde de la capital francesa. Se lo ve andando en bicicleta, de traje y corbata, sonriente y revoleando una gorra. "Merci! (Gracias!)", se lee junto a la imagen en la publicación.

Durante años fue mano derecha de la actual alcaldesa, Anne Hidalgo, quien ahora dejará su cargo. Es un socialista de raza que se afilió al partido de la mano del exprimer ministro Lionel Jospin, trabajó junto al exjefe de Gobierno Jean-Marc Ayrault y entró en la vida municipal con el exalcalde Bertrand Delanoë, tres figuras de peso de la izquierda francesa.

Nacido en Lilas, municipio del cinturón obrero de la capital, el 24 de diciembre de 1977, se codeó con la izquierda desde niño en el seno de una familia acomodada en la que sus abuelos militaron en el Partido Comunista.

Es licenciado en Ciencias Políticas y durante su militancia política se alejó de la de sus progenitores y optó por la socialdemocracia de la mano del primer ministro Jospin, el padre de la semana laboral de las 35 horas, por cuya admiración ingresó en el partido en 2002.

Su militancia en el popular distrito XII de la ciudad lo llevó a ingresar en el gabinete de Delanoë, que un año antes se había convertido en el primer regidor de izquierdas de París desde 1871.

La distancia con Anne Hidalgo

Tras su paso por el gabinete Ayrault, regresó al Ayuntamiento tras la victoria de Anne Hidalgo en 2014, siendo su brazo derecho. Todo apuntaba a que Grégoire tomaría la posta de la alcaldesa de forma tranquila como ella había sucedido a Delanoë.

Pero a partir de 2024 las relaciones entre ambos se complicaron. Hidalgo le reprochó una actitud distante durante su campaña presidencial de 2022, en la que apenas obtuvo un 1,74 % de los votos, el peor resultado de la historia socialista, mientras que él reclamaba ser designado ya como su delfín, indicó la agencia EFE.

Poco antes de los Juegos Olímpicos de París de 2024 abandonó el Ayuntamiento para presentarse a las legislativas, en las que fue elegido diputado por la capital y desde ahí preparó su candidatura a la Alcaldía.