Investigan el abandono de un recién nacido en la puerta de una iglesia en Chaco

Un bebé fue hallado en la iglesia Nuestra Señora del Carmen en Villa Berthet, Chaco. La madre, de 35 años, confesó haberlo dejado por pánico tras dar a luz. Quedó bajo la custodia de su abuela.

Hoy 06:12

Un recién nacido fue abandonado en la puerta de la iglesia "Nuestra Señora del Carmen", en la localidad de Villa Berthet, de la vecina provincia de Chaco. El hallazgo ocurrió el sábado, cerca de las 11:40 de la mañana, cuando el párroco encontró al bebé en buen estado de salud. El pequeño, que tenía apenas una hora de vida, fue dejado en la parroquia, donde el sacerdote dio aviso inmediato al hospital local.

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Una médica llegó al lugar y constató que se trataba de un varón, que aún poseía el cordón umbilical sin cerrar. Tras recibir las primeras atenciones, el bebé fue trasladado al Hospital 9 de Julio de Presidencia Roque Sáenz Peña, un centro de mayor complejidad. Allí confirmaron que se encontraba en buen estado de salud.

Horas después del hallazgo, una mujer de 60 años denunció la desaparición de su hija de 35 años, lo que activó el Protocolo de Búsqueda de Personas en la zona. Sin embargo, cerca de las 15:40, la joven regresó a su casa y confesó a sus familiares que era la madre del bebé abandonado. Según relató, entró en shock y decidió dejarlo en la iglesia tras dar a luz.

La fiscalía notificó a la mujer sobre su situación legal en una causa caratulada preventivamente como "abandono de persona". La Unidad de Protección Integral (UPI) tomó intervención en el caso y resolvió que el recién nacido quedara bajo el cuidado de su abuela materna.

Además, se supo que el parto se produjo en una habitación de un hospedaje del barrio Villa Tomasa. En ese lugar, peritos secuestraron sábanas y mantas con manchas compatibles con sangre, como parte de la investigación.