María Becerra rompió el silencio sobre la ruptura con Los del Espacio

La cantante rompió el silencio sobre el grupo que tenía con Emilia Mernes, LIT killah, Tiago PZK, Duki, Rusherking, Big One y FMK y que intentó sabotear su primer River.

Hoy 09:44

Tras reconocer que pasaron "muchas cosas", la Nena de Argentina reveló cómo está su relación con Los del Espacio, el grupo que había conformado con Emilia Mernes, LIT killah, Tiago PZK, Duki, Rusherking, Big One y FMK. "A todos los respeto un montón, los admiro, me parecen excelentes artistas", aclaró María Becerra y los separó en dos grupos.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO "Con muchas personas simplemente nos distanciamos porque las vidas tomaron otros cursos y eso está perfecto", consideró la cantante en el canal de YouTube En La Nota y reconoció: "Hay otras personas con las que hoy en día no tengo trato directamente".

De esta manera, la quilmeña confirmó su ruptura con su grupo de examigos en el medio de la pelea entre su "mejor amiga" Tini Stoessel y Emilia. Ambas eran muy cercanas hasta que La Triple T comenzó una amistad con Becerra y marcó distancia con la intérprete de .MP3 al punto tal de dejar de seguirla en Instagram y todavía no queda claro el porqué.

Los rumores sobre la ruptura del espacio rondan el mundo del espectáculo desde 2024 y los fanáticos llenaron de especulaciones y pruebas las redes sociales durante dos años. Sin embargo, la primera en confirmarlo fue la hermana de Becerra.

María Becerra