Olímpico va por otra victoria clave visitando a Unión en Santa Fe

El Negro quiere volver a festejar ante el Tatengue para mantener la ilusión de clasificarse a playoffs.

Hoy 10:53

Olímpico de La Banda afrontará este lunes un nuevo desafío fuera de casa cuando visite a Unión de Santa Fe desde las 21.00 en el estadio Ángel Malvicino, en un duelo clave para ambos en la recta final de la fase regular de la Liga Nacional de Básquet.

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El Negro bandeño llega motivado tras una gran victoria como local frente a Obras Basket por 80 a 74 en el Vicente Rosales, resultado que le permitió mejorar su posición en la tabla.

Olímpico quiere confirmar su levantada

El equipo santiagueño ocupa actualmente la 14ª posición con un récord de 12 triunfos y 18 derrotas, y buscará sumar una nueva victoria que le permita seguir escalando y afianzarse en zona de clasificación.

El último triunfo no solo le dio aire en la tabla sino también confianza para afrontar el tramo decisivo del campeonato.

Unión también llega en alza

Por su parte, Unión también llega con buen ánimo luego de conseguir un triunfo clave como visitante ante Argentino de Junín por 91 a 71, resultado que le permitió cortar una racha de cinco derrotas consecutivas.

El Tatengue se ubica 13º con un registro de 12 victorias y 16 caídas, apenas por encima de Olímpico, por lo que el duelo tiene valor directo en la tabla.

Un historial muy parejo

Ambos equipos se enfrentaron en 61 oportunidades, con una leve ventaja para Olímpico que suma 31 victorias contra 30 de Unión.

En el único enfrentamiento de esta temporada, el conjunto bandeño se impuso con claridad por 96 a 70, resultado que intentará repetir esta noche en Santa Fe.

Datos del partido

Partido: Unión vs Olímpico

Unión vs Olímpico Hora: 21.00

21.00 TV: Básquet Pass

Básquet Pass Árbitros: Alejandro Chiti, Alejandro Zanabone e Iván Huck

Alejandro Chiti, Alejandro Zanabone e Iván Huck Estadio: Ángel Malvicino (Santa Fe)

Olímpico buscará hacerse fuerte como visitante y sumar un triunfo que le permita seguir escalando ante un rival directo en la lucha por la clasificación a playoffs.