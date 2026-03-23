Quimsa buscará estirar su andar arrollador ante Racing de Chivilcoy

La Fusión, líder de la Liga Nacional, va por la undécima victoria consecutiva en la provincia de Buenos Aires.

Hoy 11:02

Quimsa tendrá este lunes un nuevo compromiso fuera de casa cuando visite a Racing de Chivilcoy desde las 21.00, con el objetivo de extender su gran presente y sostener su liderazgo en la Liga Nacional de Básquet.

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La Fusión atraviesa su mejor momento en la temporada, consolidado como el único puntero del campeonato y con una racha de diez victorias consecutivas, la más extensa del torneo.

La Fusión quiere seguir de racha

El equipo dirigido por Lucas Victoriano llega con un récord de 20 triunfos y 10 derrotas, números que lo posicionan como uno de los principales candidatos al título.

En su última presentación, Quimsa logró una sólida victoria como visitante ante Argentino de Junín por 95 a 75, ratificando su gran momento colectivo.

Un rival que busca salir del fondo

Por su parte, Racing de Chivilcoy llega tras conseguir un triunfo importante frente a Unión de Santa Fe por 84 a 80, resultado que le permitió mejorar su registro a 10 victorias y 20 derrotas.

La Academia se ubica actualmente en la 17ª posición y pelea por salir de la zona baja de la tabla.

En el único enfrentamiento entre ambos, la victoria fue para Racing por 90 a 79, en un partido disputado en Santiago del Estero, por lo que Quimsa buscará revancha y seguir afirmando su candidatura.

Datos del partido

Partido: Racing de Chivilcoy vs Quimsa

Racing de Chivilcoy vs Quimsa Hora: 21.00

21.00 TV: Básquet Pass

Básquet Pass Árbitros: Julio Dinamarca, Raúl Sánchez y Emanuel Sánchez

Julio Dinamarca, Raúl Sánchez y Emanuel Sánchez Estadio: Grilon Arena (Chivilcoy)

Quimsa intentará prolongar su gran momento en Buenos Aires y dar otro paso firme en su objetivo de mantenerse en lo más alto de la Liga Nacional.