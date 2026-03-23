Huracán recibe a Barracas Central con la necesidad de ganar para meterse en zona de playoffs

El Globo y el Guapo se enfrentan en la continuidad de la fecha 12 del Torneo Apertura.

Hoy 00:07

Huracán enfrentará este lunes a Barracas Central desde las 21.15 en el estadio Tomás Adolfo Ducó, en el marco de la fecha 12 del Torneo Apertura 2026, con la obligación de sumar de a tres para mantenerse en la pelea por la clasificación.

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El Globo atraviesa un presente irregular, ya que solo ganó uno de sus últimos cinco partidos y viene de empatar 0 a 0 ante Aldosivi en Mar del Plata, un resultado que lo dejó fuera de los puestos de playoffs.

Huracán busca recuperar terreno

El equipo dirigido por Diego Martínez necesita mejorar su rendimiento y volver al triunfo, aunque tendrá dos bajas importantes: Hernán Galíndez y Jordy Caicedo, quienes fueron convocados por la Selección de Ecuador.

Sus lugares serían ocupados por Sebastián Meza en el arco y Luciano Giménez en el ataque.

Barracas llega en alza

Por el lado de Barracas Central, el presente es diferente. El Guapo viene de vencer 2 a 1 a Atlético Tucumán con goles de Gonzalo Maroni y Lucas Gamba, resultado que le permitió meterse entre los ocho mejores de la Zona B.

Además, el equipo conducido por Rubén Darío Insúa acumula cuatro partidos sin derrotas y suma 15 puntos en el campeonato.

En paralelo, el club también pone la mira en su participación internacional, ya que debutará el 7 de abril en la Copa Sudamericana, donde compartirá grupo con Olimpia, Vasco da Gama y Audax Italiano.

Probables formaciones

Huracán: Sebastián Meza; Lucas Blondel, Fabio Pereyra, Nehuén Paz, César Ibáñez; Emmanuel Ojeda, Leonardo Gil; Thaiel Peralta, Óscar Romero, Óscar Cortés; Luciano Giménez. DT: Diego Martínez.

Barracas Central: Juan Espínola; Nicolás Capraro, Fernando Tobio, Nicolás Demartini; Tomás Porra, Dardo Miloc, Iván Tapia, Gonzalo Maroni, Rodrigo Insúa; Jhonatan Candia, Gonzalo Morales. DT: Rubén Darío Insúa.

Datos del partido