Huracán recibe a Barracas Central con la necesidad de ganar para meterse en zona de playoffs

El Globo y el Guapo se enfrentan en la continuidad de la fecha 12 del Torneo Apertura.
Huracán enfrentará este lunes a Barracas Central desde las 21.15 en el estadio Tomás Adolfo Ducó, en el marco de la fecha 12 del Torneo Apertura 2026, con la obligación de sumar de a tres para mantenerse en la pelea por la clasificación.
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El Globo atraviesa un presente irregular, ya que solo ganó uno de sus últimos cinco partidos y viene de empatar 0 a 0 ante Aldosivi en Mar del Plata, un resultado que lo dejó fuera de los puestos de playoffs.
El equipo dirigido por Diego Martínez necesita mejorar su rendimiento y volver al triunfo, aunque tendrá dos bajas importantes: Hernán Galíndez y Jordy Caicedo, quienes fueron convocados por la Selección de Ecuador.
Sus lugares serían ocupados por Sebastián Meza en el arco y Luciano Giménez en el ataque.
Por el lado de Barracas Central, el presente es diferente. El Guapo viene de vencer 2 a 1 a Atlético Tucumán con goles de Gonzalo Maroni y Lucas Gamba, resultado que le permitió meterse entre los ocho mejores de la Zona B.
Además, el equipo conducido por Rubén Darío Insúa acumula cuatro partidos sin derrotas y suma 15 puntos en el campeonato.
En paralelo, el club también pone la mira en su participación internacional, ya que debutará el 7 de abril en la Copa Sudamericana, donde compartirá grupo con Olimpia, Vasco da Gama y Audax Italiano.
Huracán: Sebastián Meza; Lucas Blondel, Fabio Pereyra, Nehuén Paz, César Ibáñez; Emmanuel Ojeda, Leonardo Gil; Thaiel Peralta, Óscar Romero, Óscar Cortés; Luciano Giménez. DT: Diego Martínez.
Barracas Central: Juan Espínola; Nicolás Capraro, Fernando Tobio, Nicolás Demartini; Tomás Porra, Dardo Miloc, Iván Tapia, Gonzalo Maroni, Rodrigo Insúa; Jhonatan Candia, Gonzalo Morales. DT: Rubén Darío Insúa.