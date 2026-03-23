Este martes y miércoles: EDESE informó cortes programados por trabajos de mejoras

La Empresa Distribuidora de Electricidad de Santiago del Estero continúa realizando obras en toda la provincia.
Para poder efectuar obras en las redes eléctricas y mejorar el sistema de distribución, se producirán interrupciones en el suministro eléctrico que afectarán a diversos barrios de la ciudad Capital, La Banda y a diversas localidades del interior de Santiago del Estero.
Aquí, los cortes programados por EDESE para este martes y miércoles
Martes 24 de marzo: de 08:00 a 11:00 hs afectando a los barrios Islas Malvinas y Saint Germain de la ciudad Capital y a las localidades de Nueva Esperanza, Quebracho Coto (dpto. Pellegrini) y de 09:00 a 12:00 hs afectando a parte de los barrios San Martín y Bajo de Vertiz de la ciudad de La Banda (comprendido entre San Carlos, San Luis, Mitre, Santa Fe, Av. Libertador, P L Gallo, Alberdi y San Juan).
Miércoles 25 de marzo: de 08:00 a 11:00 hs afectando al barrio General Paz de la ciudad Capital y a las localidades de Nueva Esperanza, Quebracho Coto (dpto. Pellegrini); de 09:00 a 12:00 hs afectando a los barrios Bosco 3, Juan Felipe Ibarra, General Paz y Rene Favaloro de la ciudad Capital y a la localidad de Mailin; de 10:00 a 13:00 hs afectando a las localidades de Pinto y Casares; de 10:30 a 13:30 hs afectando a la localidad de Malbran y de 14:00 a 17:00 hs afectando a las localidades de El Quemado, Bandera Bajada, La Invernada, Vaca Huañuna, El Crucero, Col. San Juan y Pampa Muyoj (dpto. Figueroa).