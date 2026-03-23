Brillante actuación del equipo de Natación Masters del Natatorio Olímpico Madre de Ciudades

Con una destacada performance colectiva, María Lourdes Salas fue la gran figura al consagrarse campeona en seis pruebas y reafirmar su supremacía en la región NOA.

Hoy 11:40

En el Campeonato Argentino de Natación para categorías Masters y Pre Masters que se realizó en la piscina del Complejo de la Universidad Nacional de San Juan de la de provincia San Juan, María Lourdes Salas se consagró Campeona en las 6 pruebas que disputó convirtiéndose en la referente mujer más importante de la Natación de la Región NOA, al capitalizar el Oro en las pruebas de :

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* 100 mts estilo Libre

* ⁠50 mts estilo Mariposa

* ⁠ 200 mts estilos Combinados

* ⁠400 mts estilos Combinados

* ⁠100 mts estilo Mariposa

* ⁠200 mts estilo Mariposa ; llevando su palmarés a sobrepasar los 30 títulos nacionales de categorías Masters

Por el lado de los hombres , también dijeron presente en el podio :

* Pablo Holgado:

Campeón en 200 mts estilo Pecho

3° puesto en 50 mts estilo Mariposa

Subcampeón en 50 y 100 mts estilo Pecho

* Roberto Correa:

3° puesto en 50 mts estilo Espalda

3° puesto en 50 mts estilo Mariposa

* Samir Mema:

3° puesto en 50 mts estilo Espalda

Asimismo, en las pruebas de relevos también el equipo del Natatorio obtuvo significativos resultados al ser la primera vez en alcanzar el podio en este tipo de pruebas :

* Relevos de Postas:

-Campeones en Posta Master 4x50 mts estilos combinados mixto integrada por:

* Holgado Pablo

* Ramírez Alejandro

* Salas Lourdes

* Gutiérrez María Victoria

-Campeones en Posta pre Master 4x50 mts estilos combinados mixto integrada por:

* Díaz Chevalier Ana Paula

* Carabajal Santiago

* Mema Samir

* Fernández Samara

-Subcampeones en Posta pre Master 4x50 mts estilo libre mixto integrada por :

* Carabajal Santiago

* Díaz Chevalier Ana Paula

* Fernández Samara

* Mema Samir

A su vez , con muy buenos resultados personales completaron la delegación:

Adán Salomón, Roberto Vega , Paula Ramírez, Rocio Torres , Juan Víctor Rizolo , César Quiroga , Valeria Paz, Karina Ibarra, Hernán Díaz , quienes agradecen a la Secretaria de Deportes y Recreación, a cargo del Prof Carlos Dapello quien a través de su Gestión con el Gobierno de la Provincia hacen posible que los deportistas pueden entrenar y prepararse de manera gratuita en una de las mejores piletas de Argentina , como lo es el Natatorio Olímpico Madre de Ciudades.