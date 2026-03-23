Se desgarró Montiel: afuera de la Selección y preocupación en River

El defensor terminó con una molestia el partido ante Estudiantes de Río Cuarto y quedó desfectado de los partidos ante Mauritania y Zambia. En el Millonario esperan tenerlo para el Superclásico.

Hoy 14:30

Gonzalo Montiel sufrió una lesión muscular que lo dejará afuera de los próximos compromisos de la Selección Argentina, tras confirmarse un desgarro grado 1 en el bíceps femoral izquierdo.

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El lateral de River había sido protagonista en el triunfo 2 a 0 ante Estudiantes de Río Cuarto, ya que marcó el primer gol de penal, pero debió abandonar el campo en camilla y con visibles gestos de dolor sobre el final del encuentro.

Se pierde los amistosos de la Albiceleste

Los estudios realizados este lunes confirmaron la lesión, por lo que el campeón del mundo en Qatar 2022 no podrá estar en los amistosos ante Mauritania y Zambia, que se disputarán el 27 y 31 de marzo en La Bombonera.

Ahora habrá que ver si el entrenador Lionel Scaloni decide convocar a otro futbolista, teniendo en cuenta que el único lateral derecho disponible en la lista es Nahuel Molina, quien viene de convertir para Atlético de Madrid en el clásico ante Real Madrid.

Más movimientos en la lista

El cuerpo técnico ya había tenido que realizar una modificación, convocando al defensor de River Lucas Martínez Quarta tras la baja de Leonardo Balerdi, quien arrastra una molestia física.

Preocupación también en River

La lesión también genera inquietud en el equipo dirigido por Eduardo Coudet, que tendrá una serie de compromisos importantes en las próximas semanas.

Tras el parate por la fecha FIFA, el Millonario recibirá a Belgrano, luego visitará a Racing y posteriormente afrontará el Superclásico ante Boca.

De todos modos, en River mantienen el optimismo, ya que se trata de una lesión similar a la que sufrió recientemente Juan Fernando Quintero, quien pudo regresar a las canchas tras algunas semanas de recuperación.