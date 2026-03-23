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Río Utis: el agua ya cubre la calzada y hay alerta máxima en la zona que une Colonia Dora y Telares

Varias familias tuvieron que abandonar sus hogares por el avance del agua.

Hoy 16:18

Una situación crítica se registra en la Ruta Provincial 92, en el tramo que une Colonia Dora con Los Telares, donde el avance del agua ya alcanzó la cinta asfáltica, generando un serio peligro para quienes circulan por la zona.

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Según los primeros reportes, el nivel del agua continúa en aumento, lo que podría derivar en cortes totales del tránsito en las próximas horas. Se recomienda evitar circular por el sector y extremar las precauciones.

Autoridades y equipos locales se mantienen en alerta ante la posibilidad de un agravamiento de la situación, en medio de un contexto de intensas lluvias que afectan a toda la región.

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